روسيا تطور خوارزمية متقدمة للذكاء الاصطناعي

أعلن العلماء في مختبر "Tinkoff Research" الروسي أنهم طوروا خوارزمية تعلم للذكاء الاصطناعي تتفوق على نظيراتها العالمية من حيث السرعة وجودة الأداء.

وجاء في بيان صادر عن شركة Tinkoff التي يتبع لها المختبر:"الخوارزمية الجديدة التي تسمى ReBRAC تدرب الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع أربع مرات وأفضل بنسبة 40٪ من نظيراتها، ويمكنها التكييف مع المعطيات الجديدة بسرعة، وتتطلب موارد حوسبة أقل، وهذا الأمر يقلل الفجوة التكنولوجية والرقمية ما بين البلدان. الدول ذات الموارد الحاسوبية المحدودة سيكون بإمكانها تطوير تقنيات متقدمة، وتطوير الذكاء الاصطناعي وفقا لاحتياجات محددة، ودون إنفاق أموال كبيرة على تجارب باهظة الثمن".

وأشار البيان إلى "أن ReBRAC تحل مشكلات التدريب الإضافي للذكاء الاصطناعي، والذي عادة ما يتكيف ببطء مع الظروف والمعطيات الجديدة".

وخلال تطوير الخوارزمية اعتمد الخبراء على عدة أمور لم تخضع لتحليل مفصل من قبل وهي عمق الشبكات العصبية، واستخدام تطبيع الطبقات (LayerNorm)، وزيادة أفق التخطيط الفعال وطرق النقد في الذكاء الاصطناعي، ومن خلال دمج هذه المكونات تصبح خوارزميات الذكاء الاصطناعي أفضل أداء.

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يشارك مختبر "Tinkoff Research" الروسي في العديد من مجالات تطوير الذكاء الاصطناعي، مثل مجالات المعالجة اللغوية، ومجالات تطوير الرؤية الحاسوبية، ويشرف على مختبر شركة Tinkoff في جامعة موسكو لعلوم الفيزياء والتقنية، والذي يشجع العمل العلمي للطلاب الروس.

المصدر: تاس