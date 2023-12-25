مايكروسوفت تعالج مشكلة أرّقت مستخدمي بعض أنظمة ويندوز

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن مايكروسوفت عالجت مشكلة تقنية كانت قد ظهرت لدى بعض مستخدمي أنظمة Windows 11.

وأشارت المواقع إلى أن مايكروسوفت أقرّت بوجود مشكلة برمجية في تحديثات KB5032288 و KB5033375 التي أطلقتها في ديسمبر لأنظمة Windows 11 بنسختي 22H2 و23H2، وأن هذه المشكلات تسببت لبعض مستخدمي هذه الأنظمة بمشكلات تتعلق بالاتصال بشبكات Wi-Fi الخاصة بالشركات والمؤسسات التعليمية، ونوهت إلى أن المشكلة تمت معالجتها بإصلاح سيصل للمستخدمين بأسرع وقت.

وذكرت مايكروسوفت في مواقعها أنها تلقت شكاوى من مشكلة في عمل شبكات Wi-Fi بعد إطلاقها للتحديثات المذكورة سابقا، ونوهت إلى أن المشكلة تحصل عندما يحاول المستخدمون الاتصال بشبكات الإنترنت اللاسلكية الخاصة بالشركات أو المؤسسات العامة باستخدام مصادقة 802.1x، ولا تظهر لمستخدمي الشبكات المنزلية على الأرجح.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المشكلة تمت معالجتها في أنظمة ويندوز باستخدام تقنية Known Issue Rollback (KIR)، التي تمكن مايكروسوفت من تصحيح الأخطاء عن بعد، ودون أن تؤثر على أنظمة الأمان الموجودة في برامج تشغيل الحواسب، وما على المستخدم إلا أن يعيد إقلاع الحاسب ليتم إصلاح المشكلات بشكل تلقائي في حال وجدت لديه.

المصدر: thecommunity.ru