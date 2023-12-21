آبل تطلق ثاني تحديث لأنظمة iOS خلال أسبوع تقريبا وتوصي به لكافة المستخدمين!

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، وذلك بعد مرور أسبوع تقريبا على إطلاقها تحديث iOS 17.2.

ولم تذكر آبل الميزات التي يحملها تحديث iOS 17.2.1 الجديد، إلا أنها أشارت إلى أنه يعالج بعض المشكلات التقنية في هواتف آيفون، و"يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء، ويوصى به لكافة المستخدمين".

وتشير الشائعات إلى أن التحديث الجديد من المفترض أن يعالج المشكلات التي اشتكى منها مؤخرا بعض مستخدمي هواتف آبل، إذ كان اختصار تطبيق الرسائل iMessage يختفي من الشاشة الرئيسية للهاتف عند إعادة ترتيب الرموز.

إقرأ المزيد

وللحصول على التحديث الجديد يجب على مستخدم الهاتف التوجه إلى قائمة "الإعدادات أو Settings في جهازه، ومن ثم خيار "عام" General، وبعدها خيار "تحديث نظام التشغيل" Software Update"، وأخيرا الضغط على خيار "تنزيل وتثبيت" Download and Install.

المصدر: appleinsider.ru