مؤسسة "البريد الروسي" تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها

أعلنت مؤسسة "البريد الروسي" أنها تعمل على تطوير منظومة نقل جديدة خاصة بها، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" قال مدير المؤسسة، ميخائيل فولكوف:"نعمل على تطوير منظومة نقل خاصة بنا تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل هذه التقنيات أصبح من الممكن التنبؤ بديناميكيات تدفقات حركة المرور لفترات زمنية مختلفة - لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر، هذا المشروع يتم تنفيذه بالاشتراك مع مجمع سكولكوفو الروسي المتخصص بتطوير التقنيات الحديثة".

وأضاف:" العقل البشري غير قادر على حل مثل هذه المشكلات دون مساعدة التقنيات الحديثة، لا أستطيع أن أتخيل كيف كان العباقرة من أسلافنا في العهد السوفيتي يطورون منظومات النقل البريدي دون مساعدة أجهزة الكمبيوتر".

إقرأ المزيد

وأشار فولكوف إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد وجهات لوجستية مختلفة تساهم في تسريع عمليات نقل البريد والبضائع، واعتماد مؤسسة "البريد الروسي" على هذه التقنيات سيساعدها في تسليم البريد والطرود في الوقت المناسب، بغض النظر عن وسيلة النقل المستخدمة.

المصدر: فيستي