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Xiaomi توفر نظام تشغيل جديدا لأجهزتها الذكية حول العالم

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi توفر نظام تشغيل جديدا لأجهزتها الذكية حول العالم
youtube/SMART ОБЗОР
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أعلنت شركة Xiaomi الصينية أن العديد من هواتفها وأجهزتها الذكية حول العالم ستحصل على نظام HyperOS الجديد.

وأشارت الشركة إلى أن النظام الجديد لم يعد حكرا على هواتفها المستخدمة في الصين، فمع التحديثات التي ستطلقها سيصل النظام إلى هواتفها في العديد من دول العالم في الربع الأول من عام 2024.

ومن أولى الهواتف التي سيصلها نظام التشغيل الجديد هواتف: 13T وXiaomi 13T Pro وXiaomi 13 وXiaomi 13 Pro وXiaomi 13 Ultra وRedmi Note 12 وRedmi Note12S وPoco F5، إضافة إلى حواسب Xiaomi Pad 6 اللوحية.

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وكانت Xiaomi قد أشارت في وقت سابق إلى أن نظام التشغيل الجديد مطور عن برمجيات أندرويد المفتوحة، والهدف منه توفير تكامل غير مسبوق بين أجهزتها الذكية، إضافة إلى توفير ميزات جديدة لأجهزة إنترنت الأشياء التي تنتجها.

المصدر: 4pda

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