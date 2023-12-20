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Asus تطلق حاسبها الأحدث مع معالجات Intel الجديدة

العالم الرقمي و Social media

Asus تطلق حاسبها الأحدث مع معالجات Intel الجديدة
youtube/ VTech Mobile
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أعلنت Asus عن حاسب ExpertBook CX54 الجديد الذي جهّزته بأحدث معالجات Intel.

ويأتي الحاسب بعدة أنواع من المعالجات منها: Intel Core Ultra 5 125U، وCore Ultra 5 135U وCore Ultra 7 155U وCore Ultra 7 165U.

أما هيكله فأتى متينا وخفيفا يزن 1.3 كلغ فقط، وبسماكة 16 ملم تقريبا، كما زوّد الجهاز بشاشة تعمل باللمس بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الحاسب بذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بسعات تتراوح ما بين 8 و16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية PCI Express M.2 بسعة 512 غيغابايت، ونظام تشغيل ChromeOS.

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ودعمته Asus بتقنيات للاتصال مع شبكات WiFi 6E، وكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل لمكالمات الفيديو، و4 منافذ USB-C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذي USB-A، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

المصدر: 3dnews

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