غوغل تغلق "بصمت" تطبيقا شائعا في عملية تغيير لخدمتها

أعلنت شركة "غوغل"، الأسبوع الماضي، قرارها بإغلاق تطبيق شائع يستخدمه الآلاف من محبي الأفلام.

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستبدأ الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا في إغلاق تطبيق Google Play Movies & TV.

إقرأ المزيد

وقد اختفت الخدمة بالفعل من العديد من أجهزة التلفاز الذكية وستختفي قريبا إلى الأبد، واعتبارا من 17 يناير، لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الأفلام التي اشتروها أو استأجروها من خلال تطبيق Google Play Movies & TV.

ولكنها لن تضيع إلى الأبد، حيث سيتم نقل الأفلام والبرامج التي تم شراؤها إلى Android TV و"يوتيوب".

وتحاول "غوغل" ببطء إيقاف خدمة Play Movies & TV منذ عام 2021 بعد أن أطلقت تطبيق التلفزيون المستقل الخاص بها.

وتمت إزالة Google Play Movies & TV بالفعل من جميع أجهزة Roku ومعظم أجهزة التلفزيون الذكية، ولكنها ما تزال متاحة على أجهزة Android TV ومتجر "غوغل بلاي" الإلكتروني.

وفي منشور حديث على Android TV Help، أكدت "غوغل" أنه ستتم إزالة الخدمة قريبا من هذه الأنظمة الأساسية.

وأوضحت الشركة في المنشور: "إننا نجري بعض التغييرات لتبسيط كيفية شراء الأفلام الجديدة أو الوصول إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية التي اشتريتها من خلال غوغل".

ومع ذلك، إذا كنت أحد مستخدمي Google Play Movies & TV، فلا داعي للذعر حيث سيظل بإمكانك الوصول إلى مشترياتك.

إقرأ المزيد

وأكدت "غوغل": "سيظل بإمكانك الوصول إلى جميع العناوين التي اشتريتها مسبقا (بما في ذلك الإيجارات النشطة) على أجهزة Android TV، وأجهزة Google TV، وتطبيق Google TV للجوال (أندرويد وiOS)، ويوتيوب".

واعتبارا من 17 يناير، إذا كان لديك جهاز تلفزيون أو جهاز بث يعمل بنظام "أندرويد"، فستتمكن من العثور على مشترياتك ضمن علامة التبويب "تسوق" ضمن "مكتبتك".

وإذا كنت تستخدم جهاز استقبال كابل أو جهاز فك التشفير مدعوما بنظام "أندرويد"، فسيكون كل المحتوى الذي اشتريته سابقا موجودا الآن ضمن تطبيق "يوتيوب".

وللعثور على مشترياتك، افتح تطبيق "يوتيوب"، وانتقل إلى قسم الأفلام والبرامج التلفزيونية، حيث سيكون المحتوى الخاص بك ضمن علامة التبويب "المشتريات".

وبالنسبة لمستخدمي متصفح الويب، ستكون العملية مماثلة، وما عليك سوى التوجه إلى "يوتيوب" والبحث في نفس القسم.

المصدر: نيويورك بوست