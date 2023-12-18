سامسونغ تعلن عن شاشات QD-OLED بمواصفات غير مسبوقة!

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أنها بدأت الإنتاج التسلسلي لجيل جديد من شاشات QD-OLED التي زودتها بتقنيات توفر لها أداء غير مسبوق.

وأشارت سامسونغ على مواقعها على الإنترنت إلى أنها بدأت بإنتاج شاشات QD-OLED بمقاس 31.5 بوصة، تدعم دقة 4K ومعدل تحديث قياسي يبلغ 360 هيرتز، كما تعتزم إنتاج شاشات QD-OLED أخرى بمقاس 27 بوصة تقريبا، بدقة 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 360 هيرتز أيضا.

ونوهت سامسونغ إلى أن شاشاتها الجديدة ستأتي بنسبة عرض إلى ارتفاع تعادل "16:9"، وبالنسبة للشاشات الكبيرة فإن كثافة البيكسلات فيها ستكون 140 بيكسل/البوصة الواحدة، أي ما يعادل كثافة البكسلات في تلفزيون بدقة 8K مقاسه 65 بوصة.

أما بالنسبة للشاشة بمقاس 27 بوصة، فستتميز بوقت استجابة يبلغ 0.03 ميلي ثانية مقترنا بمعدل تحديث يبلغ 360 هرتز، إذ أشارت سامسونغ أنها تمكنت من الوصول إلى تلك الأرقام بفضل استخدم خوارزمية Quantum Enhancer، وأن هذا النوع من الشاشات سيخصص لمحبي ألعاب الفيديو الحديثة.

المصدر: 3dnews