بسبب "مجنون".. "مايكروسوفت" تثير غضب إيلون ماسك!

انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة X (تويتر سابقا)، مدقق الشمولية في برنامج Microsoft Word، حيث اشتكى من تعرضه للتوبيخ لاستخدامه كلمة "مجنون" في أحد المستندات.

وأثار اقتراح مقدم من ميزة التدقيق الإملائي الشاملة في Microsoft Word، غضب ماسك أثناء محاولته كتابة أن المركبة، التي يُفترض أنها Cybertruck، تتمتع بـ "استقرار جنوني"، حيث أشارت خدمة "مايكروسوفت" إلى أن "هذا المصطلح يعني تحيزا للصحة العقلية".

وفي منشور على موقع X، كتب ماسك: "Microsoft Word يوبخك الآن إذا استخدمت كلمات غير شاملة!".

Microsoft Word now scolds you if you use words that aren’t “inclusive”! pic.twitter.com/W2VqdmHVQk — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2023

وتوجه أنصاره إلى X للتحدث عن المشكلة هذه، قائلين إن شركة "مايكروسوفت" هي التي أصيبت بالجنون. وكتب أحدهم أن "اليقظة قد تسللت حرفيا إلى كل شيء على هذا الكوكب".

وفي الوقت نفسه، سخر أحد المعلقين من الاقتراح، فكتب: "هذا جنون".

واشتكى ماسك أيضا من أن اقتراحات برنامج Microsoft Word كانت تقدم قياسات بديلة لنظام الوزن الإمبراطوري.

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وشارك صورة نص جاء فيه: "قدرة سحب تبلغ 11000 رطل". وأسفل النص، قدم Microsoft Word اقتراحات "وجهات نظر" بما في ذلك "حوالي 4989.51 كغم" أو "حوالي ضعف وزن الفيل".

وبينما كان ماسك منزعجا أيضا من هذا الاقتراح، كان مؤيدوه أقل حماسا في ردهم.

وكتب أحد المعلقين: "أنا في الواقع أحب هذا نوعا ما"، بينما أضاف آخر: "يبدو هذا مفيدا بالفعل".

وتعد الميزة التي أثارت غضب إيلون ماسك ومؤيديه، إحدى ميزات "أفكار في Word" من "مايكروسوفت". وتقدم بشكل أساسي بدائل محايدة جنسانيا لعبارات مثل "شرطي" أو "قوة بشرية"، ولكنها تبحث أيضا عن العبارات التي قد يجدها القراء الآخرون مسيئة.

وتلقت "مايكروسوفت" سخرية واسعة النطاق بسبب اقتراحات الأداة التي غالبا ما تكون خرقاء وعشوائية إلى حد ما.

ومع ذلك، فإن "مدقق الشمولية" كان جزءا من جميع إصدارات Microsoft Word منذ عام 2019، ويتم إيقاف تشغيله دائما افتراضيا.

ويتطلب تشغيل المدقق عدة خطوات ويكون دائما اختياريا وفقا لشركة "مايكروسوفت".

المصدر: ديلي ميل