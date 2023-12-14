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5 ملايين شخص يستخدمون خدمة "Rutube" الروسية يوميا

العالم الرقمي و Social media

5 ملايين شخص يستخدمون خدمة
Legion-Media
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أعلن القائمون على خدمة "Rutube" الروسية لمشاهدة الفيديوهات أن أعداد مستخدمي الخدمة نمت بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين.

وحول الموضوع قال ألكسندر جاروف، المدير التنفيذي لشركة Gazprom-Media المسؤولة عن تشغيل الخدمة:"نما جمهور خدمة Rutube الروسية المملوكة من قبل غازبروم، ليصبح عدد مستخدميها 5 ملايين شخص يوميا، هذه النتائج مرتفعة للغاية".

وأضاف:"خلال عامين تمكنا من الوصول إلى هذه النتيجة ليصبح عدد المستخدمين 5 ملايين يوميا، لقد بدأنا بـ 60 ألف"

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وأشار جاروف إلى أن شركته تواصل أيضا تطوير خدمة Yappy، والتي ستكون خدمة روسية شبيهة بـ TikTok، منوها إلى أن "الأجانب مهتمون بشكل كبير بهذه المنصة".

ويعتبر موقع "Rutube" اليوم من بين أهم المواقع الموفرة لخدمات مشاهدة الفيديوهات، ومنافسا أساسيا لـ"يوتيوب".

المصدر: فيستي

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