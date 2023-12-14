مديرة تنفيذية سابقة في "فيسبوك" تعترف بسرقة ملايين الدولارات من الشركة

اعترفت مسؤولة تنفيذية سابقة في "فيسبوك" بأنها مذنبة بتهمة الاحتيال بعد سرقة أكثر من 4 ملايين دولار من شركة التواصل الاجتماعي.

وأدارت باربرا فورلو سمايلز (38 عاما)، العديد من برامج التنوع والمساواة والشمول في "فيسبوك" من يناير 2017 إلى سبتمبر عام 2021. وخلال تلك الفترة، قامت بسرقة الأموال من خلال "مخطط متقن" يقول المدعون إنه يشمل "بائعين محتالين وتهما وهمية ورشاوى نقدية".

Ex-Facebook diversity manager pleads guilty to bilking $4M from company in kickback scheme: feds https://t.co/WM08dz1eXKpic.twitter.com/oI4BtFkzTS — New York Post (@nypost) December 13, 2023

وقال ممثلو الادعاء إن باربرا فورلو سمايلز، التي كانت مسؤولة عن تطوير وتنفيذ مبادرات التنوع والمساواة والشمول في "فيسبوك"، استخدمت الأموال المسروقة لتعيش أسلوب حياة فارهة في كاليفورنيا وجورجيا.

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وأفاد ممثلو الادعاء أن فورلو سمايلز التي اعترفت بالذنب في محكمة أتلانتا الفيدرالية يوم الاثنين، جعلت شركة "فيسبوك" تدفع للناس مقابل سلع وخدمات لم يتم تقديمها فعليا للشركة، ثم جعلت هؤلاء الأفراد يدفعون رشاوى لها.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي: "كان من بين هؤلاء الأفراد أصدقاء وأقارب ومتدربون سابقون في وظيفة سابقة ومربيات وجليسات أطفال ومصفف شعر ومعلمها الجامعي".

وصرح المدعي العام الأمريكي رايان بوكانان: "لقد أساءت المدعى عليها استخدام موقع الثقة بصفتها مديرة تنفيذية عالمية للتنوع في فيسبوك للاحتيال على الشركة بملايين الدولارات، متجاهلة العواقب الخبيثة لتقويض أهمية مهمة التنوع والمساواة والشمول الخاصة بها".

وأضاف بوكانان: "بدافع الجشع، استغلت وقتها لتنسيق مخطط إجرامي متقن دفع فيه البائعون المحتالون رشاوى نقدا. حتى أنها أشركت أقاربها وأصدقاءها وشركاء آخرين في جرائمها، كل ذلك لتمويل أسلوب حياة مترف من خلال الاحتيال بدلا من العمل الجاد والصادق".

وكجزء من المخطط، ربطت فورلو سمايلز حسابات PayPal وVenmo وCash App ببطاقاتها الائتمانية على "فيسبوك" واستخدمت هذه الحسابات لدفع الأموال للأصدقاء والأقارب وغيرهم من الشركاء مقابل السلع والخدمات التي يُزعم أنها مقدمة إلى "فيسبوك".

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وليس واضحا ما إذا كان أي من شركاء فورلو سمايلز قد تم اتهامهم فيما يتعلق بالقضية.

وقال ممثلو الادعاء إن "ميتا"، الشركة الأم المالكة لـ"فيسبوك"، قدمت المساعدة والتعاون في التحقيق الجنائي.

وقال متحدث باسم "ميتا": "نحن نتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في القضية المتعلقة بمديرة البرنامج السابقة هذه، وسنواصل القيام بذلك".

ومن المقرر أن يتم الحكم على فورلو سمايلز، التي تعيش في أتلانتا، في 19 مارس، وهي الآن حرة بكفالة قدرها 5000 دولار.

المصدر: نيويورك بوست