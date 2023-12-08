Xiaomi تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة
كشفت Xiaomi عن هاتفها الجديد، الذي حصل على مواصفات جيدة، وجهّز بتقنيات للاتصال بشبكات 5G.
ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم أبعاده (168/78/8.1) ملم، وزنه 192غ، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.
يعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek +Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+0.08) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا، أما أسعار نسخه فستبدأ من 120 يورو تقريبا.
المصدر: gsmarena