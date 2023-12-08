روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الطوارئ

أعلنت المديرية الرئيسة للحماية المدنية في ضواحي موسكو، أنها ستعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات التي تقدمها، عبر رقم الاتصال الموحد لخدمات الطوارئ (112).

وحول الموضوع قال رئيس المديرية، بوريس مولتشانوف:"سنعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات التي نقدمها عبر رقم الاتصال الموحد لخدمات الطوارئ (112)، وهذه التقنيات ستمكننا من تحويل المكالمات في الوقت الفعلي.

وأضاف: "في العام المقبل سنبدأ باعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستقبال المكالمات عبر 112 باللغات الأجنبية، سيقوم الروبوت بتحديد اللغة التي يتحدث بها المتصل، ومن ثم سيقوم بترجمة المكالمة ليتمكن المختصون من تقديم المساعدة للمتصلين".

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دخل قانون رقم الاتصال الموحد لخدمات الطوارئ (112) حيز التنفيذ في الأول من يناير العام الماضي، ويمكن الاتصال بهذا الرقم في روسيا من أي هاتف خلوي حتى في حال عدم توفر رصيد أو عدم وجود بطاقة SIM في الهاتف، ويعمل هذا الرقم في جميع أنحاء روسيا.

المصدر: فيستي