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"غوغل" تحذف مؤقتا تطبيق مقاطعة يحدد الشركات الداعمة لإسرائيل من متجرها الإلكتروني

العالم الرقمي و Social media

Gettyimages.ru SOPA Images / Contributor
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حذفت شركة "غوغل" تطبيقا للهاتف الجوال من متجرها "غوغل بلاي"، يساعد الأشخاص على معرفة الشركات الداعمة لإسرائيل ومقاطعتها.

وأكد حساب المقاطعة NothanksBoycott على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم حذف تطبيق NoThanks الخاص به مؤقتا، نتيجة لنص الوصف الذي تضمن جملة: "مرحبا بكم في NoThanks، هنا يمكنك معرفة ما إذا كان المنتج الذي بين يديك يدعم قتل الأطفال في فلسطين أم لا. كل ما عليك فعله هو مسح الرماز القضباني (الباركود) أو كتابة الرقم التسلسلي في شريط البحث".

وكتب الحساب عبر منصة "إكس": "لقد تم تعليق التطبيق من متجر غوغل بلاي بسبب هذه الجملة، لقد قمت بإزالته في التحديث الجديد وسيقوم المتجر بمراجعته وإطلاقه مرة أخرى".

وأعادت "غوغل" التطبيق إلى متجرها، وفقا لما أعلنه حساب NothanksBoycott على منصة "إكس" بداية هذا الأسبوع. وطلب الحساب من المستخدمين حذف الإصدار القديم وتنزيل الإصدار الأحدث حتى يتمكنوا من الحصول على التحديثات المستقبلية من متجر "غوغل" على الفور.

وأوضح حساب NothanksBoycott أن "هذا التطبيق هو شكل سلمي من أشكال الاحتجاج، ومن الضروري توضيح أن التطبيق ليس معاديا للسامية، على الرغم من محاولات بعض الأخبار والتقارير الأخرى وصفه على هذا النحو".

ويقول ملف تعريف التطبيق على "إكس" الآن، إن Nothanks "تطبيق iOS وأندرويد لمساعدتك على معرفة المنتج الذي يجب مقاطعته عن طريق مسح الرماز القضباني الخاص به فقط".

وكشف مطور تطبيق المقاطعة Nothanks في 7 نوفمبر أنه سيساعد الأفراد على تحديد الشركات التي تدعم إسرائيل.

وصرح المطور آنذاك: "أنا مطور فلسطيني وقمت بإنشاء تطبيق من شأنه أن يساعد الجميع في حركة المقاطعة، كل ما عليك فعله هو مسح الرماز القضباني للمنتج وسيخبرك. سيتم إصدار التطبيق قريبا على نظامي أندرويد و iOS".

وشارك حساب NothanksBoycott العديد من مقاطع الفيديو لأشخاص يستخدمون التطبيق لمسح الرماز القضباني في المتاجر وتجنب المنتجات التي تدعم "المجازر".

وبحلول 29 نوفمبر، تم تنزيل التطبيق أكثر من 100 ألف مرة على متجر "غوغل بلاي".

المصدر: RT

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