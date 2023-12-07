روسيا.. أكاديمي يقترح ابتكار "زر الإخبار عن الخطر السيبراني"

حذر خبير تكنولوجيا المعلومات، بيوتر كوتسينكو، من وجود مخطط احتيالي خاص في برامج المراسلة الفورية، بما فيها "واتس آب" سيتم تطبيقه في عطلة رأس السنة وعيد الميلاد.

وقال في حديث أدلى به لبوابة "لينتا. رو" الروسية :" لقد تعلم المحتالون إدخال الذكاء الاصطناعي في مخططاتهم لخداع المواطنين، الأمر الذي يسمح لهم بإنشاء رسائل صوتية نيابة عن الأشخاص الذين يعرفهم المواطنون وتضليل ضحايا الاحتيال.

وقال المتخصص إن مثل هذه التكنولوجيات تسمح للمهاجمين بمحاكاة صوت الشخص بشكل معقول وإرسال طلب اقتراض الأموال.

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وقال خبير الأمن السيبراني أليكسي كوروشكين، إن هناك مخططا احتياليا آخر بدأ العمل به بعد أن شدد مجلس الدوما الروسي على ضرورة عدم منح التراخيص على المواقع الروسية باستخدام معرف Apple أو حساب Google.

ويقوم المخطط الاحتيالي على إرسال رسائل جماعية عن طريق البريد، نيابة عن الأجهزة الحكومية، حيث يتم حث الروس على التسجيل في "مكتب البريد الحكومي الجديد". وإذا قام المستخدم بتسجيل نفسه على مواقع الاحتيال هذه باستخدام كلمة المرور المعتادة، فيمكن للمحتالين الوصول إلى حسابات أخرى له.

وفي هذا السياق اقترح مدير معهد البرمجة النظامية، والأكاديمي الروسي هاروتيون أفيتيسيان، بابتكار ما يسمى بـ"زر الإنذار عن الخطر السيبراني". وقال:" لماذا لا نبتكر زرا ما، أو إذا جاز التعبير، "فرصة لاتصال بصديق"،. والنقطة المهمة في هذا الاقتراح هي أن الشخص الذي يجد نفسه وجها لوجه مع المحتالين يضيع تحت ضغط قيود زمنية صارمة من قبلهم". وفي مثل هذه الظروف يمكن أن يستعين بـ"زر الإنذار عن الخطر". وأضاف قائلا:" علاوة على ذلك، سيتحدث الذكاء الاصطناعي قريبا بصوت أقاربنا، وسيشعر الناس بالارتباك التام. ويجب على الدولة استحداث خدمة تتيح لهم "العودة إلى الرشد" بسرعة وفهم أنهم يتعرضون للخداع.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا