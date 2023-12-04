آبل تطلق تحديثا جديدا يعالج مشكلات في بعض هواتف آيفون

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، يعالج مشكلات ظهرت في بعض هواتف آيفون مؤخرا.

وبالرغم من أن آبل لم تفصح عن الكثير من التفاصيل حول ما حمله التحديث الجديد، إلّا أن بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية، أشارت إلى أنه يعالج بعض الثغرات الأمنية التي من الممكن استغلالها لاختراق بيانات تصفح الإنترنت في هواتف آيفون.

وتبعا لموقع appleinsider.ru فإن تحديث iOS 17.1.2 يعالج أيضا بعض المشكلات التي تتعلق بأنظمة الشحن اللاسلكي في الهواتف، والتي اشتكى منها بعض المستخدمين عند شحن هواتفهم بشواحن سيارات بي إم دبليو اللاسلكية، كما يعالج أيضا المشكلات التي ظهرت عند بعض مستخدمي هواتف آيفون، والذين اشتكوا من فقدان الاتصالات بشبكات Wi-Fi.

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ولتحميل التحديث الجديد يجب على مستخدم الهاتف التوجه إلى قائمة "الإعدادات أو Settings في جهازه، ومن ثم خيار "عام" General، وبعدها خيار "تحديث نظام التشغيل" Software Update"، وأخيرا الضغط على خيار "تنزيل وتثبيت" Download and Install.

المصدر: appleinsider.ru