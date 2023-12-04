 
مباشر

آبل تطلق تحديثا جديدا يعالج مشكلات في بعض هواتف آيفون

العالم الرقمي و Social media

آبل تطلق تحديثا جديدا يعالج مشكلات في بعض هواتف آيفون
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wis2

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، يعالج مشكلات ظهرت في بعض هواتف آيفون مؤخرا.

وبالرغم من أن آبل لم تفصح عن الكثير من التفاصيل حول ما حمله التحديث الجديد، إلّا أن بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية، أشارت إلى أنه يعالج بعض الثغرات الأمنية التي من الممكن استغلالها لاختراق بيانات تصفح الإنترنت في هواتف آيفون.

وتبعا لموقع appleinsider.ru فإن تحديث iOS 17.1.2 يعالج أيضا بعض المشكلات التي تتعلق بأنظمة الشحن اللاسلكي في الهواتف، والتي اشتكى منها بعض المستخدمين عند شحن هواتفهم بشواحن سيارات بي إم دبليو اللاسلكية، كما يعالج أيضا المشكلات التي ظهرت عند بعض مستخدمي هواتف آيفون، والذين اشتكوا من فقدان الاتصالات بشبكات Wi-Fi.

إقرأ المزيد
مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة مهمة لمستخدمي الحواسب
مايكروسوفت تختبر ميزة جديدة مهمة لمستخدمي الحواسب

ولتحميل التحديث الجديد يجب على مستخدم الهاتف التوجه إلى قائمة "الإعدادات أو Settings في جهازه، ومن ثم خيار "عام" General، وبعدها خيار "تحديث نظام التشغيل" Software Update"، وأخيرا الضغط على خيار "تنزيل وتثبيت" Download and Install.

المصدر: appleinsider.ru

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا