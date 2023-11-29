مستخدمو خدمة التخزين Drive من "غوغل" يبلغون عن اختفاء مفاجئ لملفاتهم الخاصة

أفادت "غوغل" أنها بدأت التحقيق في مزاعم عدد من المستخدمين بفقدانهم العديد من الملفات الخاصة المخزنة في خدمتها الشهيرة Google Drive.

وقالت "غوغل" في بيان صدر الليلة الماضية إنها تحقق في تقارير مستخدمي Drive التي تزعم أن ملفاتهم الشخصية قد اختفت بشكل غير متوقع من الخدمة السحابية.

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واعترفت الشركة بالمشكلة عبر موقع Google community support، ولكنها لا تعرف السبب الجذري بعد، ولم تحل المشكلة حتى الآن.

وتعتقد الشركة أن المشكلة تتضمن "مجموعة فرعية محدودة" من مستخدمي Google Drive عبر تطبيق سطح المكتب.

وأشارت الشركة الرائدة في عالم التكنولوجيا إلى أنها مشكلة مزامنة لإصدارات Google Drive لسطح المكتب من 84.0.0.0 إلى 84.0.4.0.

وتمت الإشارة إلى المشكلة لأول مرة من قبل مستخدم لاحظ اختفاء جميع الملفات الخاصة به على Drive التي يعود تاريخها إلى مايو 2023. ونقل شكاواه إلى موقع موقع Google community support، وفقا لما أورده موقع The Register.

وقام فريق موقع Google community support، كما يوضح المستخدم، بإرشاده خلال عملية استعادة البيانات، بما في ذلك محاولة النسخ الاحتياطي واستعادة مجلد DriveFS، ولكن دون جدوى.

وحتى الآن، تم النقر فوق زر "لدي نفس السؤال" حول المشكلة عبر موقع موقع Google community support من قبل 268 مستخدما ممن لديهم مشكلات مشابهة.

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وقال موظف في مركز المساعدة الخاص بشركة "غوغل" يدعة سايتج: "نحن نحقق في التقارير المتعلقة بمشكلة تؤثر على مجموعة فرعية محدودة من مستخدمي Drive لسطح المكتب وسنتابع المزيد من التحديثات".

ولم تكشف "غوغل" بعد عن عدد المستخدمين الذين ربما تأثروا.

وتكهن بعض المستخدمين بأن المشكلة ربما ترتبط بعملية "التطهير" القادمة من "غوغل" للحسابات غير النشطة.

المصدر: ذي فيرج