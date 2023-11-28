TCL تطلق هاتفا مميزا لمحبي القراءة

بدأت TCL بالترويج لهاتفها الجديد، الذي زودته بمواصفات تجعله أداة محمولة ذكية ومميزة.

ويتميز الهاتف بشاشته التي حصلت على ميزات خاصة تجعلها مناسبة لمحبي قراءة الكتب الإلكترونية، إذ جهّزت بطبقات خاصة لحماية العين من الأشعة الضارة، وميزات تتحكم بمعدل الإضاءة والألوان للتقليل من إجهاد العين.

وتأتي شاشته من نوع LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 267 شمعة/م تقريبا.

وحصل على نظام تشغيل Android 13 مع واجهات TCL UI، ومعالج Mediatek Dimensity 6020، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو، وكاميرته الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ودعمته TCL بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: Gsmarena