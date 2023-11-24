قراصنة "مثليون" يزعمون اختراق مختبر نووي أمريكي!

أكد مختبر أيداهو الوطني (INL)، مركز الأبحاث النووية الذي يعمل لصالح إدارة الطاقة الأمريكية، أنه تعرض "لاختراق هائل للبيانات" ليلة الأحد الماضي.

وزعمت مجموعة من "المتسللين المثليين"، يطلق عليها SiegedSec، أنها المسؤولة عن عملية الاختراق.

وأدى ذلك إلى نشر عناوين الموظفين وأرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي، وغيرها من البيانات الخاصة عبر الإنترنت، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وحدث الاختراق "في نظام بائع معتمد فيدراليا" والذي "يدعم خدمات الموارد البشرية السحابية من INL"، حسبما صرح متحدث باسم المختبر لـEndgadget يوم الأربعاء، مضيفا أن المختبر اتخذ "إجراءات فورية لحماية بيانات الموظفين".

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ويقع INL في أيداهو فولز، وهو مجتمع يضم حوالي 67000 نسمة في الجزء الشرقي من الولاية. ويعمل في المركز أكثر من 5000 موظف، ويركز على البحث في المفاعلات النووية ومشاريع الطاقة المستدامة للحكومة الفيدرالية.

وفي البداية، لم تذكر وسائل الإعلام المحلية أسماء المخترقين المشتبه بهم، لكن مجموعة تطلق على نفسها اسم SiegedSec تحملت المسؤولية في نهاية المطاف، ونشرت بعض المعلومات المسروقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت SiegedSec في رسالة تعلن عن التسريب يوم الاثنين: "نحن على استعداد لعقد صفقة مع INL. إذا بحثوا في إنشاء "فتيات القطط IRL"، فسنزيل هذا المنشور".

وتعرف "فتاة القطة" بأنها نوع من الشخصيات التي تظهر في بعض الرسوم المتحركة والمانغا اليابانية، وعادة ما تكون فتاة بشرية بأذني قطة أو ذيل أو خصائص أخرى. وتعني IRL "في الحياة الحقيقية".

ووصفت SiegedSec نفسها بأنها مجموعة من المتسللين المثليين "ذوي الفراء"، في إشارة إلى صنم يتضمن حيوانات مجسمة.

وأعلنت المجموعة مسؤوليتها عن تسريب مئات من وثائق حلف شمال الأطلسي في أوائل أكتوبر، فضلا عن اختراق العديد من حكومات الولايات الأمريكية في يونيو، بدعوى إقرار قوانين ضد عمليات تغيير الجنس.

وفي تلك المناسبة، سربت SiegedSec ما يقرب من 180 غيغابايت من البيانات من ولاية تكساس وحدها، وقالت إنها اخترقت نبراسكا وبنسلفانيا وداكوتا الجنوبية وكارولينا الجنوبية أيضا.

المصدر: RT