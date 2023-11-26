أكاديمي روسي يستبعد ظهور ذكاء اصطناعي "قوي" خلال عقد من الزمن

قال الأكاديمي الروسي أروتيون أفيتيسيان، إن الذكاء الاصطناعي لن يتمكن من التفكير واتخاذ خطوات مستقلة على قدم المساواة مع الذكاء الطبيعي في المستقبل القريب.

وأضاف أروتيون أفيتيسيان مدير معهد برمجة الأنظمة التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تطوير الذكاء الاصطناعي "القوي" في العقد المقبل هو أمر مستبعد، بينما لا يدور الحديث على المستوى الدولي حول منح مثل هذه التكنولوجيا وضعا قانونيا كأنه عضو في المجتمع.

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يذكر أن العلماء يطلقون على الذكاء الاصطناعي صفة "القوي" عندما تكون لديه قدرة على التفكير واتخاذ خطوات مستقلة.

وتستخدم الصناعات المختلفة اليوم أنظمة تعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي "الضعيف"، والتي تساعد من خلال الخوارزميات الرياضية، على سبيل المثال، على رفع كفاءة تحليل كميات كبيرة من البيانات وحل مشكلات أخرى.

وقال الأكاديمي في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي يعقد حاليا في موسكو:" أنا على علم بسيناريوهات أخرى طرحها الخبراء تفيد بأن الذكاء الاصطناعي "القوي" قد يظهر خلال عامين أو 3 أعوام. إلا أنني استبعد أن يحدث ذلك في العقد القادم القريب. لكن من وجهة نظر تسويقية، يمكن أن تنشر مقالات مختلفة في موضوع تحديثات وابتكارات مختلفة. إلا أن كل ذلك سيكون بطريقة أو بأخرى ذكاء اصطناعيا متقدما جدا، ولكن ليس "قويا".

وخلص الأكاديمي إلى أن "جميع القواعد القانونية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتضمن "ذاتية" يمتلكها الذكاء الاصطناعي لأنه ببساطة مجرد تكنولوجيا معلوماتية معقدة للغاية".

المصدر: تاس