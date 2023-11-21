آبل تقدم "تجربة مميزة" لخدمة المراسلة على "آيفون" و"أندرويد"!

كشفت شركة آبل أنها ستضيف معيارا جديدا للمراسلة "في وقت لاحق من العام المقبل"، للسماح لمستخدمي "أندرويد" باستخدام بعض ميزات iMessage.

وسيسمح هذا التغيير لكلا نظامي التشغيل بتجربة "رمز قراءة الرسالة" ومؤشرات الكتابة ومشاركة الوسائط المحسنة.

ويعد التحديث، الذي كشف عنه موقع 9to5Mac لأول مرة، طريقة آبل لاسترضاء قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي صدر في عام 2020، والذي يمنع "حراس البوابة من فرض شروط غير عادلة على الشركات والمستخدمين النهائيين".

وهذا يعني أن شركات مثل آبل يجب أن تجعل الخدمات متاحة على جميع الأنظمة الأساسية، حتى على أجهزة "أندرويد" المنافسة لها.

وفي تصريح لموقع 9to5 Mac، قال متحدث باسم شركة آبل: "في وقت لاحق من العام المقبل، سنضيف دعما لملف RCS Universal Profile، وهو المعيار الذي تنشره حاليا جمعية GSM (النظام العالمي للاتصالات المتنقلة). ونعتقد أن RCS Universal Profile سيوفر تجربة أفضل للتشغيل البيني مقارنة بالرسائل النصية القصيرة أو رسائل الوسائط المتعددة. وسيعمل هذا إلى جانب iMessage، الذي سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانا لمستخدمي آبل".

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وطرحت غوغل خدمة RCS لعملائها في الولايات المتحدة في عام 2019، بما في ذلك مؤشرات الكتابة واستخدام WiFi لإرسال الرسائل.

وكانت هذه الخطوة للتنافس مع iMessage وFacebook Messenger.

لكن المعيار غير متوافق مع رسائل آبل.

ومع ذلك، لا تدعو آبل مستخدمي "أندرويد" إلى النظام الأساسي، ولكنها تضيف خدمة RCS بشكل منفصل.

وتم تصميم نظام RCS ليحل محل معيار الرسائل القصيرة (SMS) وتم تطويره منذ عام 2007 بمساعدة الهيئة التجارية لرابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة.

وقال التقرير إن شركة آبل ظلت تتراجع عن اعتماد RCS لأكثر من عام، حتى مع قيام غوغل وشركات أخرى بالضغط على الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" لتبنّي هذه التكنولوجيا.

المصدر: ديلي ميل