جهاز مميز من xiaomi يتحدى بكاميراته أفضل الهواتف

بدأت xiaomi بالترويج لهاتف جديد حصل على كاميرات وتقنيات ينافس فيها أفضل الهواتف المطروحة حاليا.

ويأتي هاتف Redmi note 13 pro plus بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+8+2) ميغابيكسل فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2712/1220) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1800 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10 وDolby Vision.

أما هيكله فأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده(161.4/74.2/8.9) ملم، ووزنه 204 غ.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek MT6886 Dimensity 7200 Ultra المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC4، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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وزودته xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات GPS/GLONASS/BDS/GALILEO لتحديد المواقع، إضافة لشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا، وتبدأ أسعار نسخ هذا الجهاز من 250 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena