روسيا.. الذكاء الاصطناعي يحمي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من "المتطفلين"!

أعلن الخبراء في شبكة "Odnoklassniki" الروسية، عن تطوير برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة مستخدمي الشبكة على التخلص من الأشخاص الذين يتطفلون على صفحاتهم.

وجاء في منشور تابع للمواقع الرسمية للشبكة:"تمكن المبرمجون في روسيا من تطوير برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتخليص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من الأشخاص الذين يتطفلون على صفحاتهم، ويرسلون طلبات الصداقة العشوائية، ويمكن لهذه البرمجيات حماية المستخدمين أيضا من الاتصالات غير المرغوب فيها".

ومن خلال تحليل البيانات بشكل سريع جدا تقوم البرمجيات الجديدة بتحديد الحسابات التي ترسل طلبات صداقة عشوائية إلى المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويرسلون رسائل عشوائية، كما تقوم البرمجيات بتحديد الحسابات التي يتلقى أصحابها مثل هذه الطلبات والرسائل ويضيفون مرسليها إلى "القائمة السودا"، وبتحليل هذه البيانات كلها تقوم البرمجيات بحظر "الجهات المتطفلة".

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ويشير الخبراء في شبكة "Odnoklassniki" الروسية للتواصل الاجتماعي أنهم وبعد أن اختبروا البرمجيات الجديدة مع الشبكة قلّت الشكاوى المتعلقة بـ"طلبات الصداقة العشوائية" عند المستخدمين بنسبة 25% تقريبا، لذا فإن اعتماد مثل هذه البرمجيات سيجعل التفاعل على الشبكة أكثر راحة وودية.

المصدر: فيستي