وسائل إعلام.. آبل تخفف قواعد متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي!

أفاد موقع MacRumors المعني بالصناعة، نقلا عن مراسل "بلومبرغ" مارك غورمان، أن آبل ستسمح بتحميل التطبيقات المستضافة خارج متجرها الرسمي في الاتحاد الأوروبي، للامتثال للوائح الكتلة.

ووفقا للتقرير، ستقدم شركة آبل "نظاما عالي التحكم" سيمكّن المستخدمين في الاتحاد الأوروبي من تثبيت التطبيقات دون الحاجة إلى استخدام متجر التطبيقات، في ممارسة تُعرف باسم "التحميل الجانبي".

وكتب موقع MacRumors، نقلا عن أحدث إصدار للمشتركين من نشرة Power On الإخبارية الصادرة عن غورمان، أنه سيتم إجراء التغيير "في وقت ما في النصف الأول من عام 2024".

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وبموجب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DMA)، فإن متاجر التطبيقات وما يطلق عليها "حراس البوابة" ــ المنصات الرقمية الضخمة التي تقدم خدمات أساسية مثل محركات البحث على الإنترنت ــ ملزمة بفتح خدماتها ومنصاتها أمام شركات ومطورين آخرين.

وتم تعيين Alphabet وأمازون وآبل وByteDance وMeta ومايكروسوفت، كـ"حراس بوابة" من قبل المفوضية الأوروبية في سبتمبر.

وفي حالة عدم الامتثال، يواجه "حراس البوابة" غرامات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية في جميع أنحاء العالم، أو ما يصل إلى 20% في حالة وجود انتهاكات متكررة.

وزعمت شركة آبل أن "التحميل الجانبي" "سيشل" حماية الخصوصية والأمان لجهاز "آيفون"، ما يعرّض المستخدمين لمخاطر جسيمة مثل البرامج الضارة وعمليات الاحتيال وتتبع البيانات.

وتفرض الشركة عمولات على بعض صنّاع التطبيقات تصل إلى 30% مقابل استخدام نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها. وقد تعرضت هذه الرسوم لانتقادات من قبل المطورين واستهدفتها هيئات مكافحة الاحتكار في العديد من البلدان.

المصدر: RT