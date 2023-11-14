روسيا.. تطبيق جديد لمحاربة "الإدمان على الهواتف"!

تمكن مختصون من جامعة جنوب الأورال الروسية، من تطوير تطبيق جديد من شأنه مساعدة الأطفال واليافعين على محاربة إدمان استعمال الهواتف والأجهزة الذكية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تمكن المختصون في جامعاتنا من تطوير تطبيق مميز يساعد أطفال المدارس والطلاب الصغار على مكافحة الإدمان الرقمي، التطبيق يقدم للمستخدمين دورة تفاعلية لمدة أسبوع، ويتضمن أنشطة لتطوير التفكير النقدي لدى الطفل، وبرامج تعليمية تتعلق بإدارة المهارات الرقمية، كما يركز على مشكلات التنمر التي يعاني منها البعض عبر الإنترنت".

وأضاف البيان:"التطبيق يضم أيضا مذكرات فلسفية لمشاهير المفكرين تساعد المستخدمين على بناء الفكر الصحيح، كما يضم تمارينا لتعليم القراءة وتمارينا للتنفس وتقليل التوتر، كل هذه البرامج مجتمعة ستساعد المستخدمين على التفكير بطرق تجنبهم الإدمان على استعمال الإنترنت والهواتف الذكية".

إقرأ المزيد

وحول الموضوع قال عالم النفس الروسي، دميتري دولغيتسكي:"التطبيقات قد تساعد الناس على معالجة مشكلة الإدمان الرقمي، لكن أهم عامل لمعالجة هذه المشكلة هم الأقارب والأصدقاء الأشخاص المحيطون بالشخص، والذين يقدمون له الدعم النفسي والتوجيه المعنوي".

المصدر: فيستي