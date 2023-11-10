إطلاق حملة مقاطعة واسعة لـ"تيك توك" لانحيازه ضد المحتوى السعودي

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وعدد كبير من المشاهير والفنانين، حملة مقاطعة لـ "تيك توك"، مشيرين إلى أن التطبيق "يحذف" المحتوى المتعلق بالمملكة.

ولجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى كل من "إكس" و"فيسبوك" وإنستغرام" للإعلان عن مقاطعتهم "تيك توك"، مشيرين إلى انحياز التطبيق ضد المحتوى السعودي، بحيث يتم حذف أي منشورات مرتبطة بالمملكة العربية السعودية على الفور، وأرفقوا هذه الادعاءات بلقطات شاشة تظهر حذف "تيك توك" لعدد من المنشورات.

انا أُعلن مقاطعتي لتطبيق (تيك توك)#مقاطعة_التيك_توك — أميمة طالب (@aboutoumaima) November 9, 2023

وأدت موجة الغضب أيضا إلى توجه المستخدمين إلى متاجر "غوغل بلاي" و"آبل ستور" لخفض تقييم التطبيق.

وردا على هذه الحملة، أصدر الموقع الرسمي لـ"تيك توك" في الشرق الأوسط بيانا رسميا نشر جزء منه عبر منصة "إكس" يقول: "نحن في تيك توك نعتز بمجتمعنا في المملكة العربية السعودية الذي يعد مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات".

المبدع جدًا المؤثر في سوشيال ميديا وليد يعلن #مقاطعة_التيك_توك تضامن مع الحملة الجديدة رغم أنه صاعد الى الاضواء عن طريق برنامج التيك ، لكنه لا يساوم على بلاده 🇸🇦.



بلدنا خط أحمر و سنقف في وجه من يعادينا!@waleedona#مقاطعه_تيك_توكpic.twitter.com/wy9dPFzUNs — سـلمان بن محمد 🇸🇦. (@ksa_sq3) November 9, 2023

ويوضح البيان: "لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص حذف تيك توك للمحتوى المتعلق بالمملكة العربية السعودية. نرفض بشدة هذه الادعاءات لأنها تتنافى مع سياستنا وقيمنا وتنشر صورة مضللة عن سياسات إدارة المحتوى لدى تيك توك. تيك توك تتعهد بمجموعة من إرشادات المجتمع تتضمن قواعد ومعايير استخدام المنصة".

نحن في تيك توك نعتز بمجتمعنا في المملكة العربية السعودية الذي يعد مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات. اقرأ بياننا الرسمي بشأن الادعاءات الأخيرة وكيف نقوم بدعم مجتمعنا باستمرار. https://t.co/bQRAMqKzU6 — TikTok MENA (@TikTokMENA) November 8, 2023

وتابع: "تُطبق الإرشادات على جميع الأشخاص وكل أنواع المحتوى على منصتنا. تنبع هذه الإرشادات من الأطر القانونية وأفضل الممارسات في المجال، ومساهمات مجتمعنا، وخبراء السلامة والصحة العامة. ونتابع تطويرها للتصدي للمخاطر المستجدة والأضرار المحتملة التي قد تحدث نتيجة السلوكيات الجديدة".

وأضاف البيان: "نريد أن ننوه أن هذه السياسات يتم تطبيقها من قبل فرق الأمن والسلامة العالمية والمستقلة الخاصة بنا. لا يتدخل أعضاء المجلس الاستشاري أو موظفينا في القرارات المتخذة من قبل هذه الفرق كما يتم التداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ونرفض بشدة حملات التشويه المتعمدة التي تمارس على موظفينا وشركائنا وتهدد أمنهم وسلامتهم".

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وأكد البيان: "نحن في منصة تيك توك نعتز ببناء مجتمع يساهم بفعالية في النظام الإبداعي على مستوى العالم، ونعتز أيضا بمجتمعنا في المملكة والذي كان مصدر إلهام للإبداع في مختلف المجالات كما ساهم هذا المجتمع في رفع وعي مجتمعنا العالمي بالثقافة السعودية، بحيث حققت هاشتاغ #WhereToVisitKSA أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميا كما حققت هاشتاغ #WhereToEatKSA أكثر من مليار مشاهدة عالميا. كما تصدرت المواهب السعودية الإبداعية المشهد بحيث حققت #SaudiTalentWeek أكثر من 302.8 مليون مشاهدة عالميا. والإضافة إلى ذلك، نواصل مراقبة عدد من الادعاءات غير الموثقة ضد منصتنا. ولا يوجد أي مبرر أو منطق لمثل هذا العمل المنظم ضدنا".

واختتم البيان بمناشدة "تيك توك"، جميع أعضاء مجتمعنا بتحري الدقة عند نشر المعلومات وباللجوء إلينا من خلال القنوات الموجودة وتقديم التماس مباشر في تطبيقنا إذا كانوا يعتقدون أنه تمت إزالة أي محتوى و/أو حساب بشكل غير صحيح.

وعلى الرغم من إصدار "تيك توك" لهذا البيان التوضيحي، ما تزال حملة المقاطعة مستمرة، حيث يقول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن البيان "كاذب" وأنهم مستمرون في المقاطعة.

المصدر: RT