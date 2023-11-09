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آبل تعالج مشكلات أرّقت بعض مستخدمي هواتف آيفون الجديدة

العالم الرقمي و Social media

آبل تعالج مشكلات أرّقت بعض مستخدمي هواتف آيفون الجديدة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، عالجت معه مشكلات مهمة عانى منها بعض مستخدمي هواتف iPhone 15.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فإن آبل أطلقت تحديث iOS 17.1.1 لتعالج المشكلات التي ظهرت مع شرائح NFC عند بعض مالكي هواتف iPhone 15 الذين استعملوا الشواحن اللاسلكية في سيارات بي إم دبليو لشحن أجهزتهم.

وكانت قد ظهرت الشهر الماضي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من أصحاب هواتف iPhone 15 ، أشاروا فيها إلى ظهور فشل في تطبيقات الدفع وغيرها من الأدوات التي تعتمد على شرائح NFC بعد أن شحنوا تلك الأجهزة بشواحن سيارات بي إم دبليو اللاسلكية، فبعد شحن الهواتف بدأت تظهر للمستخدمين رسالة خطأ في تطبيق Apple Wallet مع نص حول استحالة إعداد Apple Pay، ولاحظ المستخدمون أن الهاتف يدخل تلقائيا في وضعية استعادة البيانات مع ظهور شاشة بيضاء، وبعد إعادة تشغيله، تصبح شريحة NFC غير صالحة للعمل.

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ويشير المختصون إلى أن تحديث iOS 17.1.1 الذي أطلق لمعالجة المشكلات المذكورة صغير الحجم ولا يستهلك مساحة تخزين كبيرة في الهواتف، وللحصول عليه يجب على مالكي الهواتف التوجه إلى قائمة الإعدادات أو Settings في أجهزتهم، وبعدها الضغط على خيار (عام) أو General، وبعدها خيار تحديث Software Update، ومن ثم خيار (تنزيل وتثبيت) أو Download and Install.

المصدر: 3dnews

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