Vivo تعلن عن هاتف لم تطرح مثله من قبل!

كشفت vivo عن مواصفات "iQOO 12 Pro" الجديد، الذي حصل على ميزات تجعله جهازا رائدا في عالم هواتف أندرويد.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم، مقاوم للماء وفق معيار IP68، أبعاده (164.6/75.4/8.6) ملم، وزنه 205 غ.

وحصل على شاشة AMOLED تعتبر من بين أفضل شاشات الهواتف حاليا، إذ أتت بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي 3000 شمعة/م تقريبا، وتدعم تقنيات +HDR10 لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 الجديد مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فجهّزت بـ 3 عدسات بدقة (64+50+50) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

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وجهّزته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، إضافة إلى بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: gsmarena