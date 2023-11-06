"الغارديان" تشعل الجدل بفضح ملصقات لـ"واتس آب" تولّد "طفلا فلسطينيا يحمل سلاحا"!

كشفت "الغارديان" أن ميزة "واتس آب"، التي تولد صورا استجابة لعمليات بحث المستخدمين، تعرض صورة مسدس أو صبي يحمله عند الطلب بمصطلحات "فلسطيني" أو "فلسطين" أو "فتى مسلم فلسطيني".

واختلفت نتائج البحث عند اختبارها من قبل مستخدمين مختلفين، لكن "الغارديان" تحققت من خلال لقطات الشاشة واختباراتها الخاصة، من ظهور ملصقات مختلفة تصور أسلحة في نتائج البحث الثلاثة هذه.

وأدت طلبات البحث باستخدام مصطلح "صبي إسرائيلي" إلى ظهور رسوم كاريكاتورية لأطفال يلعبون كرة القدم ويقرأون. وردا على طلب باستخدام "الجيش الإسرائيلي"، أنشأ الذكاء الاصطناعي رسومات لجنود يبتسمون ويصلون، دون استخدام أسلحة.

How Big Tech, in this case #Facebook, miraculously defame #Palestinians again and again (hint: it’s not accidental):https://t.co/ED530JMzS6 — Antony Loewenstein (@antloewenstein) November 3, 2023

وقال شخص مطلع على المناقشات إن موظفي Meta أبلغوا عن المشكلة مع تصعيدها داخليا.

ويتيح تطبيق "واتس آب"، المملوك لشركة Meta، للمستخدمين تجربة إنشاء صور AI خاصة "لإنشاء ملصق". وتطالب هذه الميزة المستخدمين "بتحويل الأفكار إلى ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وشارك أحد المستخدمين لقطات شاشة لعملية بحث عن "فلسطيني" نتج عنها صورة أخرى مختلفة لرجل يحمل مسدسا.

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ويأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي تعرضت فيه Meta لانتقادات من العديد من مستخدمي "إنستغرام" و"فيسبوك" الذين ينشرون محتوى داعما للفلسطينيين. ومع استمرار القصف الإسرائيلي لغزة، يقول المستخدمون إن شركة Meta تطبق سياساتها المعتدلة بطريقة متحيزة، في ممارسة يقولون إنها ترقى إلى مستوى الرقابة.

وأبلغوا عن إخفائهم عن المستخدمين الآخرين دون تفسير، ويقولون إنهم شهدوا انخفاضا حادا في التفاعل مع منشوراتهم.

وقالت Meta سابقا في بيان لها: "ليست نيتنا أبدا قمع مجتمع معين أو وجهة نظر معينة"، ولكن بسبب "الكميات الكبيرة من المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه" المحيط بالصراع المستمر، "المحتوى الذي لا ينتهك سياساتنا قد تتم إزالته عن طريق الخطأ".

وقال كيفن مكاليستر، المتحدث باسم Meta، إن الشركة كانت على علم بالمشكلة وتعالجها: "كما قلنا عندما أطلقنا الميزة، يمكن أن تعرض النماذج مخرجات غير دقيقة أو غير مناسبة كما هو الحال مع جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية. سنواصل تحسين هذه الميزات مع تطورها".

المصدر: الغارديان