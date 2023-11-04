Vivo تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد

تتجهّز Vivo لإطلاق هاتف جديد زوّدته بمواصفات مميزة وكاميرا تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف حتى الآن.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف +Vivo X100 Pro سيأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (200+64+50+48) ميغابيكسل، فيها مستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، وعدسة لتصوير الماكرو، وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيعمل هذا الجهاز بنظام Android 14 الجديد مع واجهات تشغيل مميزة، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

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أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.81 بوصة، ترددها 120 هيرتزا، ومزودة بتقنيات حديثة لحماية العين من الأشعة الضارة.

وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا، ويمكن شحن هذه البطارية أيضا بشواحن لاسلكية سريعة باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit