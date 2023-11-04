Lenovo تطلق حاسبا متطورا بشاشة قابلة للطي

أعلنت Lenovo عن بدء مبيع الجيل الثاني من أجهزة ThinkPad X1 Fold المزودة بشاشة مرنة، والتي يمكن استعمالها كحواسب محمولة أو حواسب لوحية متعددة الاستخدامات.

ويأتي حاسب ThinkPad X1 Fold الجديد بهيكل أبعاده (176.4/276.2/ 17.4) ملم وهو مطوي، وزنه 1.28 كلغ فقط، ومجهز بلوحة مفاتيح منفصلة يمكنها الاقتران به عبر البلوتوث.

والمميز في هذا الجهاز هو شاشته اللمسية القابلة للطي والتي تمكن من استعماله كحاسب لوحي، وأتت هذه الشاشة من نوع OLED بمقاس 16.3 بوصة، دقة عرضها (2560/2024) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.

تعمل حواسب ThinkPad X1 Fold Gen 2 بمعالجات i5 أو i7 من الجيل الثاني عشر، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بسعات تصل إلى 32 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

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جهّزت هذه الحواسب بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وكاميرا ويب بدقة 5 ميغابيكسل، وكاميرا تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء للمصادقة البيومترية، وأنظمة Windows 11 Home أو Windows 11 Pro، وحصل كل حاسب على3 منافذ USB-C، وفتحة لشرائح nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وتقنيات Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.2، وتقنيات لتشفير البيانات.

المصدر: 3dnews