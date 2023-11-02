منافس قوي من الهند في عالم هواتف أندرويد!

من بين أبرز أجهزة أندرويد التي ظهرت هذا العام يأتي هاتف Lava Blaze 2، الذي اعتبر منافسا مميزا لهواتف سامسونغ وهواوي المتوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم أبعاده (165/76.1/8.6) ملم، وزنه 203 غ، وحمي الهيكل بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

أما شاشته فجاءت IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض.

زوّدت Lava هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

المصدر: gsmarena