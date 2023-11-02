ما المميز في سماعات Galaxy Buds FE الجديدة من سامسونغ؟

أعلنت سامسونغ مؤخرا عن سماعات Galaxy Buds FE اللاسلكية الصغيرة التي حصلت على مواصفات ممتازة، وستطرح بسعر منافس.

وتأتي هذه السماعات بتصميم مميز يجعلها مريحة في أذن المستخدم، وحصلت هياكلها على حماية من الماء وفق معيار IPX2، لتكون مقاومة لرذاذ الماء والعرق بنسب معينة أثناء ممارسة الرياضة.

وتدعم هذه السماعات عدة برامج ترميز صوتي، فضلا عن حصولها على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة "ANC" والتي تساعد على عزل الضوضاء المحيطة بشكل ممتاز أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

وجهّزت السماعات بسدادات مطاطية للأذنين بـ 3 أحجام مختلفة، ويمكن اختيار المقاس المناسب من هذه الملحقات عبر تطبيق Samsung Galaxy Wearable.

ويمكن التحكم بهذه السماعات عبر النقر الخفيف، إذ يمكن النقر لمرة واحدة على السماعة لتشغيل أو إيقاف الموسيقى، أما النقر المزدوج فيستخدم للانتقال إلى المقطع الموسيقي التالي، أما الضغط المطول فيستعمل للتحكم بمستوى الصوت.

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وحصلت هذه السماعات على حافظات بلاستيكية صغيرة ملائمة للحمل في الجيب، وجهّزت السماعات والحافظات ببطاريات تكفي لـ 30 ساعة من الاستخدام.

المصدر: 3dnews