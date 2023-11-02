تحذير من تطبيق على "أندرويد" قد يمنح مجرمي الإنترنت فرصة لاختراق معلوماتك الشخصية

حذر خبراء من أن مجرمي الإنترنت يمكنهم الاختباء خلف تطبيق الآلة الحاسبة ومحاولة الحصول على معلومات عنك.

ويتم استخدام هذه الحيلة على أمل ألا يتساءل المستخدم حتى عن سبب طلب تطبيق الآلة الحاسبة الإذن للوصول إلى بيانات الهاتف.

وعادة، يتم تنزيل التطبيق الضار عن طريق الخطأ أو معتقدا أنه رسمي. وسيقوم المجرمون بعد ذلك بتغيير التطبيق ليبدو مثل تطبيق الآلة الحاسبة كتمويه.

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وسينبثق تطبيق الآلة الحاسبة بعد ذلك على الشاشة ويسألك عما إذا كان يمكنه الوصول إلى خدمات موقعك.

وإذا كان لدى المجرم إمكانية الوصول إلى خدمات الموقع، فسوف يعرف مكان وجود الهاتف في جميع الأوقات، ما يعرضك لخطر اختراق الخصوصية.

ومن المهم توخي الحذر حتى لا تطبق هذا الطلب الغريب عن طريق الخطأ. ويمكنك تجنب النقر عندما يتعلق الأمر بطلب يبدو غير مفعل، والذي يتضمن مرفقات البريد الإلكتروني غير المألوفة أو الرسائل الواردة من جهات غير معروفة.

ومن المهم أيضا فهم الأذونات المناسبة التي يجب أن تمتلكها التطبيقات. على سبيل المثال، لا يوجد سبب وجيه لطلب تطبيق الآلة الحاسبة الوصول إلى الموقع الجغرافي، بحسب خبراء شركة "كاسبيرسكي".

وأوضح كلاوس شينك، نائب رئيس الأمن في شركة Verimatrix، لصحيفة "ذي صن" البريطانية في وقت سابق: "قد يطلب التطبيق أذونات لا تتطابق مع حالة الاستخدام الخاصة به. على سبيل المثال، إذا طلب تطبيق الآلة الحاسبة الإذن للوصول إلى جهات الاتصال أو الكاميرا الخاصة بك، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية".

ويوصي الخبراء بحذف التطبيق من الهاتف قبل الوقوع ضحية لعملية احتيال خطيرة ومكلفة.

المصدر: ذي صن