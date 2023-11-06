روسيا.. تدريب الشبكات العصبية على اكتشاف مرض السل وأورام الدماغ

قام العلماء من جامعة "نوفوسيبيرسك" باستخدام خوارزميات الشبكات العصبية في تشغيل أجهزة التشخيص للتعرف على مرض السل وأورام الدماغ.

وقد ابتكر الباحثون الروس خوارزميات الشبكة العصبية القادرة على تحديد مرض السل والأورام الخبيثة المختلفة في الدماغ، بناء على الصور التي يتم الحصول عليها باستخدام الأشعة السينية وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأفادت الخدمة الصحفية لجامعة "نوفوسيبيرسك" الثلاثاء 31 أكتوبر بأنه ستستخدم هذه الشبكات في تشغيل أجهزة التشخيص الروسية.

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قال يفغيني بافلوفسكي، رئيس مختبر تحليل تدفق البيانات والتعلم الآلي:" درس مختبرنا أولا خيار وحدة برمجية مدمجة في مجموعة الأجهزة، ولكننا صرنا الآن نفكر في تطوير برنامج يمكن استخدامه في أي مؤسسة طبية وتشخيصية عند استخدام الأجهزة المتوفرة لديها، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم استخدامها."

ويشار إلى أن خوارزميات الشبكة العصبية التي طورها بافلوفسكي وزملاؤه هي "أنظمة رؤية حاسوبية" قادرة على التعرف على آثار وجود مرض السل، وكذلك الأورام الخبيثة في الأشعة السينية والصور التي تم الحصول عليها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي. وفي المستقبل يمكن أيضا استخدام هذه الأساليب لتحديد بؤر التصلب المتعدد والنقائل السرطانية، وكذلك تحديد موضع الأضلاع والرئتين وغيرها من أجزاء الهيكل العظمي في هذه الصور.

وأضاف بافلوفسكي قائلا:" نحن نعمل الآن بالتعاون مع معهد "نوفوسيبيرسك" لدراسات السل، ونساعد المتخصصين فيه على إعداد البيانات لخوارزميات التدريب، ونعمل معهم كذلك على إنشاء قاعدة البيانات اللازمة. لذلك نتعامل مع الشركات المصنعة لآلات الأشعة السينية وأجهزة التشخيص وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي. يهتم العديد من هذه الشركات بتزويد أجهزتها بالمضامين الفكرية".

ويخطط العلماء لتقديم النتائج الأولية للبحوث التي أجريت، وأمثلة استخدام هذه الخوارزميات في الممارسة العلمية والطبية في منتدى "الوادي الذهبي" للبحوث والإنتاج، الذي يعقد في جامعة "نوفوسيبيرسك" في الفترة ما بين 1 و2 نوفمبر.

المصدر: تاس