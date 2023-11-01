Realme تعلن عن هاتف بمواصفات وسرعة شحن فائقة!

بدأت Realme بالترويج لهاتف جديد صنفه الكثيرون من بين أكثر أجهزة أندرويد تميزا من حيث التصميم والتقنيات المتطورة.

ويتميز هذا الهاتف بأناقة التصميم وخصوصا تصميم الواجهة الخلفية والإطار الذي ثبتت عليه الكاميرات، ويأتي بأبعاد (163.1/75.4/8.9) ملم، ووزن 205 غ.

أما شاشته فأتت AMOLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2772/1240) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات+HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام Android 13 مع واجهات Realme UI 4.0، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية للهاتف حصلت على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وزوّدت بعدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتميّز ببطارية بسعة 5240 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 150 واط، يمكنه شحن 50% من سعة البطارية في غضون 7 دقائق فقط.

المصدر: gsmarena