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هاتف "5G" جديد من سامسونغ بمواصفات وأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

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youtube/Gadgets News
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تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف جديد يعمل مع شبكات "5G"، زودته بمواصفات جيدة وستطرحه بسعر منافس.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A15 5G سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة PLS LCD بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 412 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 الجديد، ومعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على عدستين أساسيتين بدقة (50+2) ميغابيكسل وجهّزت بعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية تأتي بدقة 13 ميغابيكسل ويمكنها توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية.

وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS لتحديد المواقع، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: gsmarena

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