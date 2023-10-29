الكشف عن أحدث هواتف Xiaomi المجهز بنظام أندرويد الجديد!

أعلنت Xiaomi عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية، من بينها هاتف "14 Pro" الذي حصل على كاميرات مميزة وتقنيات تجعله أحد أفضل الهواتف الذكية حاليا.

ويأتي Xiaomi 14 Pro بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (161.4/75.3/8.5) ملم، وزنه 223 غ.

ويتميز هذا الهاتف بقدرة على توثيق صور وفيديوهات عالية الجودة بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على عدسات من Leica وأتت بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، كما زوّد الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

أما شاشته فأتت LTPO AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 522 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

يوفر الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 14 الجديد مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و 1 تيرابايت.

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وحصل الهاتف على تقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4880 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: 3dnews