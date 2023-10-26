مستخدمون حول العالم يبلغون عن توقف منصة "إكس" عن العمل

أبلغ مستخدمو الإنترنت حول العالم عن توقف تطبيق "إكس" عن العمل، ما أثار موجة غضب واسعة بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى التطبيق عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

وبدأت المشاكل حوالي الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، بعد ظهر اليوم الخميس 26 أكتوبر، وضربت الولايات المتحدة ودولا أخرى في جميع أنحاء العالم، بينها المملكة المتحدة والصين والبرازيل.

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وأبلغ المستخدمون عن عدم القدرة على رؤية المنشورات وكانت خلاصات الصفحة الرئيسية فارغة ولم يكن يمكنهم نشر تعليقات. ولم يُعرف بعد سبب الخلل وعدد المتأثرين حتى الآن.

ويُظهر موقع DownDetector، وهو موقع يراقب انقطاع الخدمة عبر الإنترنت، أن تقارير المشكلات تقول إن منشورات العديد من المستخدمين لا يتم تحميلها على النظام الأساسي.

وأبلغ ما يقارب 49% من الأشخاص عن مشكلات في تطبيق الهاتف، و44% في موقع الويب، وذكر 7% مشكلات في الاتصال بالخادم.

وأشار بعض مستخدمي "إكس" إلى أن انقطاع الخدمة ظهر بعد دقائق فقط من توقيع قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة.

وسيتطلب هذا التشريع من شركات التواصل الاجتماعي الحفاظ على أمان الأطفال عبر الإنترنت.

وسوف تكون منصات وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بمنع المحتوى غير القانوني وإزالته بسرعة ــ مثل الإرهاب والمواد الإباحية الانتقامية ــ ومنع الأطفال من رؤية المواد الضارة، مثل التنمر أو إيذاء النفس، من خلال فرض حدود السن واستخدام تدابير التحقق من العمر.

وتتطلب القواعد أيضا من المواقع منح البالغين مزيدا من التحكم في ما يرونه عبر الإنترنت، وتقديم طرق واضحة ويمكن الوصول إليها للمستخدمين للإبلاغ عن المشكلات والتحلي بالشفافية بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على مواقعهم من خلال نشر تقييمات المخاطر.

وسيواجه أولئك الذين لا يمتثلون غرامات تصل إلى 18 مليون دولار أو 10% من الإيرادات العالمية السنوية، وفي الحالات القصوى، قد يواجه رؤساء شركات التكنولوجيا عقوبة السجن.

المصدر: ديلي ميل