Cubot تعلن عن جهاز أندرويد مميز لمحبي الهواتف المتينة والعملية
أزاحت Cubot الستار عن هاتفها الجديد، الذي طورتها ليكون جهازا متينا وعمليا، لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.
ويأتي هاتف "Cubot KingKong 8" بهيكل متين أبعاده (169.9/80.2/20) ملم، وزنه 383 غ، ومحمي من الماء وفق معيار IP68/IP69K، وزوّد الهيكل بطبقات مطاطية لحمايته من الصدمات، وجهّز بمصباحي LED يوفران إضاءة ممتازة.
وشاشة الهاتف أتت IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek MT8788V/WA، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع باستخدام شرائح microSDXC.
أما كاميرته الأساسية، فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+2+0.3) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة GPS, GLONASS, GALILEO لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10600 ميلي أمبير.
المصدر: 4pda