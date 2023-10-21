تسريبات تكشف عن هاتف Oppo القادم المنافس لهواتف سامسونغ
تستعد Oppo لإطلاق هاتف جديد بمواصفات جيدة وسعره مقبول، لتنافس فيه هواتف سامسونغ الجديدة من الفئة المتوسطة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Oppo A2m سيأتي بهيكل أبعاده (163.8/75.1/8) ملم، وزنه 186 غ.
أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Panda glass المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات ColorOS 12.1، ومعالج Mediatek MT6833 Dimensity 700، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
والكاميرا الأساسية له ستحوي عدسة بدقة 13 ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فتأتي بدقة 8 ميغابيكسل مجهزة بفتحة عدسة f/2.2.
وجهّز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وتقنيات لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
المصدر: gsmarena