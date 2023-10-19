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روسيا تفرض غرامة مالية على "Zoom"

العالم الرقمي و Social media

روسيا تفرض غرامة مالية على
Legion-Media
صورة تعبيرية
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فرضت محكمة في موسكو غرامة مالية على الشركة المشغلة لتطبيق "Zoom"، بعد أن ارتأت أن الأخيرة خالفت القوانين الروسية.

وقرر قاضي الدائرة القضائية رقم 422 في منطقة تاغانسكي الروسية فرض غرامة مالية على شركة "Zoom" تزيد عن 115 مليون روبل، وذلك لعدم امتثال الشركة للمطالب الرسمية بفتح مكتب تمثيلي لها في روسيا.

وأشار القاضي تيمور فخرامييف إلى أن المحكمة أدانت شركة "Zoom" بموجب الفقرة رقم 2 من القانون "13.49" للجرائم الإدارية في الاتحاد الروسي.

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والمتعلق بأنشطة الشركات والهيئات المرتبطة بالإنترنت والتي تعمل على الأراضي الروسية، حيث صدر في عام 2021، ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، وبموجبه يتعين على الشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب تمثيلية لها على أراضي الاتحاد الروسي، كما يشمل هذا القانون المواقع العاملة في روسيا والتي يزورها على الإنترنت يوميا أكثر من 500 ألف شخص.

والشركات التي لا تمتثل للقوانين المذكورة سابقا قد يتم حظر إعلاناتها على المواقع الإلكترونية، وقد يتم حظر مواقعها في روسيا جزئيا أو بشكل كامل.

المصدر: فيستي

 

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