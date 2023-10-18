تطبيق "إكس" يفرض رسوما سنوية قدرها دولار أمريكي واحد للمستخدمين الجدد من هذه الدول

بدأت منصة "إكس" (تويتر سابقا)، في فرض رسوم سنوية قدرها دولار أمريكي واحد على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين، في خطوة تقول الشركة إنها تهدف إلى مكافحة الروبوتات.

وأعلنت مجلة Fortune لأول مرة عن هذه الخطة، والتي تكلف دولارا أمريكيا واحدا سنويا للوصول إلى الوظائف الرئيسية بما في ذلك التغريد والرد وإعادة التغريد والإعجاب.

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وبعد تقرير Fortune، كشف "إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، عن التفاصيل قائلة في منشور: "اعتبارا من 17 أكتوبر 2023، بدأنا في اختبار Not A Bot، وهي طريقة اشتراك جديدة للمستخدمين الجدد في بلدين. وتم تطوير هذا الاختبار الجديد لتعزيز جهودنا الكبيرة بالفعل لتقليل البريد العشوائي والتلاعب في منصتنا ونشاط الروبوتات. وسيقوم هذا بتقييم إجراء قوي محتمل لمساعدتنا في مكافحة الروبوتات ومرسلي البريد العشوائي على إكس، مع موازنة إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي مع مبلغ الرسوم البسيط. وفي هذا الاختبار، لا يتأثر المستخدمون الحاليون".

وسيُطلب من الحسابات الجديدة التي تم إنشاؤها في نيوزيلندا والفلبين أولا التحقق من رقم الهاتف، ثم دفع الرسوم السنوية البالغة دولارا أمريكيا واحدا ليتمكنوا من النشر، والإعجاب، والرد، وإعادة النشر، واقتباس المشاركات، وغيرها من خدمات المنصة.

أشار منشور "إكس": "سيتمكن المستخدمون الجدد الذين ينسحبون من الاشتراك فقط من اتخاذ إجراءات القراءة فقط، مثل قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات".

وتابع: "يهدف هذا البرنامج الجديد إلى الحماية ضد الروبوتات ومرسلي البريد العشوائي الذين يحاولون التلاعب بالمنصة وتعطيل تجربة مستخدمي إكس الآخرين. نتطلع إلى مشاركة المزيد حول النتائج قريبا".

وتنص الشروط والأحكام على أن الرسوم الجديدة هي برنامج تجريبي، ويجب على المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل الموافقة على دفع الاشتراك المتكرر.

المصدر: ذي غارديان