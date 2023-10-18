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Cubot تطلق هاتفا بمواصفات منافسة سعره أقل من 100 دولار!

العالم الرقمي و Social media

Cubot تطلق هاتفا بمواصفات منافسة سعره أقل من 100 دولار!
youtube/Han's Tech Talk
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أعلنت Cubot عن هاتف أندرويد جديد زودته بتقنيات وكاميرات ممتازة، وستبيعه في الأسواق العالمية بسعر 99 دولار تقريبا.

ويأتي هاتف Cubot Note 40 الجديد بهيكل، أبعاده (165.8/75.8/10.1) ملم، وزنه 22 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوثة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC. والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.

المصدر: gsmarena

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