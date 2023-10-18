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"Vivo" تطلق هاتف أندرويد بمواصفات وقدرات تصوير منافسة

العالم الرقمي و Social media

youtube/ Unbox Tech
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تسعد vivo لإطلاق هاتف جديد سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن vivo ستكشف عن هاتفها الجديد رسميا في 23 أكتوبر الجاري.

وتبعا لتسريبات، فإن الهاتف حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 190 غ، وشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android v13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له، فتأتي ثنائية العدسة بدقة (64+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، ويمكنها التقاط صور بدقة (1920/1080) بيكسل.

ويأتي الهاتف بمنفذ USB-C، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، كما جهّز بشرائح موديم للعمل مع شبكات 5G.

المصدر: 91mobiles

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