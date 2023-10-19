"Minecraft" تحطم رقما قياسيا في مجال مبيعات ألعاب الكمبيوتر

أعلنت صحيفة Windows Central أن لعبة الكمبيوتر Minecraft أصبحت أكثر لعبة إلكترونية مبيعا في تاريخ صناعة ألعاب الكمبيوتر.

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وكان مطورو اللعبة قد أعلنوا في وقت سابق أنه تم بيع أكثر من 300 مليون نسخة من لعبة Minecraft. وأعلن الناطق باسم استوديو Mojang في فعالية بعنوان Minecraft Live عن رقم قياسي جديد سجلته اللعبة في مجال مبيعات ألعاب الكمبيوتر، كما أضافت الرئيسة التنفيذية للشركة هيلين تشان: "لقد جعل مجتمعنا المذهل لعبة Minecraft على ما هي عليه اليوم وما ستكون عليه في المستقبل".

وأعادت صحيفة Windows Central الإلكترونية إلى الأذهان أن 185 مليون نسخة فقط بيعت من الجزء الخامس للعبة Grand Theft Auto، وجاءت في المركز الثالث لعبة Tetris الشهيرة التي بيعت حوالي 100 مليون نسخة منها.

يذكر أن لعبة Minecraft، بصفتها لعبة مع "إمكانيات غير محدودة" تقريبا لبناء مجموعة متنوعة من الأبنية والمنشآت المتكونة من مكعبات ثلاثية الأبعاد، ستحتفل عام 2024 بذكرى مرور 15 عاما على تأسيسها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا