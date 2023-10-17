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تسريب مواصفات هاتف "Xiaomi 14" المنتظر

العالم الرقمي و Social media

تسريب مواصفات هاتف
youtube/gizmochina
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التكنولوجيا صورا ومعلومات تتعلق بهاتف Xiaomi 14 الذي سيتم الكشف عنه العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، وسيجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 462 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 الجديد مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية.

وسيحصل الهاتف على تقنيات "بلوتوث-5.3" للاقتران بالأجهزة الأخرى ونقل البيانات لاسلكيا، وعلى أنظمة GPS وGLONASS وGALILEO لتحديد المواقع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 50 واطا، ويمكن شحنها لاسلكيا.

المصدر: 3dnews

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