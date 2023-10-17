"Honor" تعلن عن هاتف أندرويد متطور قابل للطي

كشفت "Honor" عن هاتفها الجديد الذي صممته ليكون أحد أكثر الهواتف القابلة للطي تميزا من حيث التصميم والتقنيات.

ويأتي هاتف Honor Magic Vs2 بهيكل قابل للطي من المنتصف، أبعاده (157.5/146.2/5.1) ملم وهو مفتوح على بشكل كامل ، ووزن هذا الهاتف 229 غ.

أما شاشته الأساسية فأتت مرنة من نوع Foldable LTPO OLED، بمقاس 7.92 بوصة، دقة عرضها (2156/2344) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

والشاشة الخارجية له أتت من نوع LTPO OLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (1060/2376) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.2، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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وحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+20+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وزوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ووشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: gsmarena