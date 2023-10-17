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MSI تطلق أول شاشة بتقنية "فحص العين"!

العالم الرقمي و Social media

MSI تطلق أول شاشة بتقنية
youtube/ The Tech Legends Niks
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أعلنت شركة MSI عن شاشة مميزة لمستخدمي الحواسب، زوّدتها بتقنيات خاصة تساعد المستخدم على ضبط الإعدادات لحماية عينه من الإرهاق والإشعاعات الضارة.

وأشارت MSI إلى أن شاشة PRO MP251 تدعم ميزات تقليل الضوء الأزرق وتقنية مقاومة الوميض، والأهم من ذلك، هو أنها تدعم ميزة Eye-Q Check التي تتيح للمستخدمين اختبار رؤيتهم ذاتيا، إذ تعد هذه الميزة المبتكرة مفيدة بشكل خاص للمحترفين الذين يقضون ساعات طويلة أمام الشاشة ويريدون اتخاذ تدابير وقائية لحماية صحة أعينهم.

وتأتي الشاشة الجديدة بمقاس 12.5 بوصة، لتكون مريحة للأعمال المكتبية وأعمال البرمجة أو التصميم، إذ توفر PRO MP251 مساحة عرض أكبر بنسبة تزيد عن 5% من تلك التي توفرها الشاشات بمقاس 23.8 بوصة.

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وحصلت الشاشة على معدل تحديث يعادل 100 هيرتزا، ودقة عرض (1920/1080) بيكسل، وحصلت على منفذ Display Kit، ومكبرات صوت مدمجة عالية الأداء، وملحقات تمكن من تعليقها على الحائط في حال رغبة المستخدم من استعمالها كشاشة عرض، وزوّدت بقاعدة تمكن من تدوير الشاشة لتعمل بشكل عمودي.

المصدر: mpp-news

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