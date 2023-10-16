Honor تعلن عن هاتف أنيق بمواصفات ممتازة وسعر منافس
كشفت Honor عن هاتف جديد زودته بمواصفات وتقنيات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.
ويأتي هاتف Honor Play 50 Plus بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (166.7/76.5/8.2) ملم، وزنه 199غ.
أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 850 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.2، ومعالج Mediatek Dimensity 6020، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واطا، أما سعر هذا الجهاز في الأسواق فسيكون نحو 190 يورو.
المصدر: 4pda